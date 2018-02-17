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Столкнувшиеся авто в Екатеринбурге остановили трамваи16 февраля в 18:38

  • Текст

На улице 8 Марта.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта встали трамваи в обоих направлениях. Две иномарки столкнулись на трамвайных путях.

Авария произошла между улицами Циолковского и Авиационная, передает "Уралинформбюро". На дороге образовалась пробка.

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