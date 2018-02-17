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Старшеклассница выжила после падения с 14 этажа и умерла от ножевых ранений16 февраля в 18:38

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В Подмосковье

В Звенигороде правоохранители устанавливают обстоятельства гибели старшеклассницы - юной актрисы из столичной театральной студии. Трагедия произошла 15 февраля, пишет "МК".

Девушка упала с 14 этажа. Свидетели ее полета рассказали, что после падения она "встала, поправила одежду и вошла в подъезд". Очевидцев у произошедшего после этого не было. Экстренные службы обнаружили школьницу уже мертвой на полу в квартире. На ее теле были обнаружены ножевые ранения.

Сообщается также, что полицию и медиков вызвала мать погибшей, которая во время трагедии была на работе. Женщину обеспокоил звонок дочери, который она совершила перед падением.

В театральной студии, где занималась погибшая, отметили, что она была талантливой и красивой девушкой. В школе же у нее, напротив, были проблемы с учебой. Кроме того из-за пристрастия к наркотикам школьница стояла на учете в КДН и у нарколога. Незадолго до смерти она рассталась со своим парнем.

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