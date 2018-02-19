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На ЕКАДе в ДТП погиб человекСегодня в 08:25

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Столкнулись Ford и КамАЗ.

Ночью 19 февраля на 37-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги Ford влетел под впередиидущий КамАЗ. 36-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Авария произошла в 01.30. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford неправильно выбрал дистанцию до грузовика, из-за чего и произошло столкновение. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

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