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В Екатеринбурге на пожаре погибли три ребенкаСегодня в 08:38

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Возбуждено уголовное дело.

В многоквартирном жилом доме на Сиреневый бульвар в Екатеринбурге во время пожара погибли три ребенка.

Сообщение о возгорании в одной из квартир на первом этаже поступило в дежурную часть в 18.24 18 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Из дома эвакуировали 45 человек, в том числе 14 детей.

Огнем были повреждены домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Из горящей квартиры пожарные на руках вынесли пять человек, из них - 4-х и 5-летние мальчики и 2-летняя девочка. Детей спасти не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.

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