На тротуаре.

В столице Урала 60-летний пешеход погиб в ДТП. Инцидент произошел днем 18 февраля на улице Высоцкого, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

33-летний водитель за рулем Honda двигался в сторону улицы Сыромолотова. Машина выехала на тротуар и наехала на пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как пояснил водитель, он подумал, что человек будет переходить дорогу. Чтобы избежать наезда, он вывернул руль, но почему произошел наезд, пояснить не смог, так как находился в шоковом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.