Сгорел частный дом.

В пожаре под Екатеринбургом погиб мужчина. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в Березовском городском округе на улице Пролетарской, 13. Как сообщает информационное агентство "СОВА", причиной стало возгорание кулера.

Во время пожара в доме находились супруги. Жена успела выбежать, а муж не успел и надышался продуктами горения.

На пожаре работали четыре пожарных расчета. В 02.34 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели закончили в 06.35, передает "Уралинформбюро".

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадала кровля частного гаража, внутренняя отделка, перегородки, чердачное и межэтажное перекрытие, кровля частного дома.