×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале из-за вспыхнувшего кулера погиб человекСегодня в 10:07

  • Текст

Сгорел частный дом.

В пожаре под Екатеринбургом погиб мужчина. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в Березовском городском округе на улице Пролетарской, 13. Как сообщает информационное агентство "СОВА", причиной стало возгорание кулера.

Во время пожара в доме находились супруги. Жена успела выбежать, а муж не успел и надышался продуктами горения.

На пожаре работали четыре пожарных расчета. В 02.34 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели закончили в 06.35, передает "Уралинформбюро".

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадала кровля частного гаража, внутренняя отделка, перегородки, чердачное и межэтажное перекрытие, кровля частного дома.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×