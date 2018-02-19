На Среднем Урале из-за вспыхнувшего кулера погиб человекСегодня в 10:07
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Сгорел частный дом.
В пожаре под Екатеринбургом погиб мужчина. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в Березовском городском округе на улице Пролетарской, 13. Как сообщает информационное агентство "СОВА", причиной стало возгорание кулера.
Во время пожара в доме находились супруги. Жена успела выбежать, а муж не успел и надышался продуктами горения.
На пожаре работали четыре пожарных расчета. В 02.34 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели закончили в 06.35, передает "Уралинформбюро".
Площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадала кровля частного гаража, внутренняя отделка, перегородки, чердачное и межэтажное перекрытие, кровля частного дома.
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