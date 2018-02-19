Двух и четырех лет.

Вечером 18 февраля в селе Лызиб Пермского края при пожаре в частном доме скончались два ребенка. Жертвами огня стал 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам". Следов криминальной смерти на телах погибших нет. Назначена пожаро-техниченская судебная экспертиза.

18 февраля в Екатеринбурге также на пожаре погибли три ребенка. Из-за отравление угарным газом скончались 4-х и 5-летние мальчики и 2-летняя девочка.

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