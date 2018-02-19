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Катание на снегоходах под Камышловом закончилось трагедиейСегодня в 12:10

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Пассажира потеряли по дороге.

В двух километрах от поселка Октябрьский Камышловского района произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В ночь на 17 февраля 2018 года компания мужчин, предварительно разогревшись самогоном в местном доме отдыха, решила прокатиться на двух снегоходах. Один из водителей - 40-летний мужчина - потерял в поле своего пассажира. Тот упал так неудачно, что скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Погибшему было 50 лет.

Водитель снегохода оправдывал себя тем, что выпили они совсем немного - по 100-150 граммов самогона на брата, и ничего экстраординарного не должно было произойти.

Стоит отметить, что ни водитель, ни погибший пассажир не удосужились надеть защитные шлемы.

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