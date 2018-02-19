Сел за руль с бутылкой.

В ночь на 19 февраля в Карабаше автомобиль ВАЗ-2109 врезался в памятник Победы. 37-летний водитель не справился с управлением, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области. Виновник аварии погиб на месте до приезда скорой.

Травмы в ДТП получили 28-летний и 31-летний пассажиры. По их словам, до аварии все они пили алкоголь в машине. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.