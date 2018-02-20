Выбраться живой ей не удалось.

37-летнюю жительницу бразильского города Риашан-дас-Невис заживо похоронили из-за врачебной ошибки. Женщина пролежала в могиле 11 дней: местные жители раскопали захоронение, услышав крики.

По сведениям издания Metro, родственники привезли бразильянку в больницу в конце января. Тогда женщина жаловалась на сильное переутомление.

Спустя неделю у нее начались проблемы с сердцем. После этого врачи сочли, что пациентка скончалась от септического шока, передает "Уралинформбюро".

"Погибшую" похоронили на местном кладбище. Через несколько дней жители окрестных домов услышали стоны, доносящиеся из-под земли. Когда могилу вскрыли, на внутренней стороне крышки гроба нашли царапины, а на руках покойной - шрамы и ссадины. Выжить женщине не удалось.

Обстоятельства трагедии изучает полиция..