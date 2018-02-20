Горел жилой дом.

В Ноябрьске в доме №19 на улице Изыскателей при пожаре погиб мужчина, еще один человек госпитализирован с переломом лодыжки.

Сообщение о возгорании поступило 19 февраля в 19.46. На месте происшествия работали восемь пожарных расчетов. Из двухэтажного многоквартирного дома эвакуировали 15 человек. Огонь охватил 500 "квадратов". Ликвидировать пожар удалось к 20.18, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Ямалу.

"Установлено, что выгоревшая квартира, где обнаружено тело погибшего, является очагом пожара. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Назначен ряд криминалистических экспертиз, устанавливается причина пожара, а также личность погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе окружного СУ СКР.

Для обогрева эвакуированных жителей администрация города пригнала к месту происшествия три автобуса. Погорельцев разместят в помещениях маневренного жилого фонда.