6-летний.

В Магнитогорске нашли мертвыми 40-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Оба пропали 18 сентября. Родные и близкие начали их искать, сообщается в городских пабликах в социальных сетях.

Тела обнаружили 19 февраля. По данным местных СМИ, женщина страдала психическим расстройством. Она могла убить сына, после чего покончить с собой.

Признаком криминальной смерти на телах нет. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает "Уралинформбюро".