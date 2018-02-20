Еще два человека пострадали.

В Перми при столкновении двух автобусов погиб несовершеннолетний пассажир. Еще два человека доставлены в больницу с различными травмами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в Мотовилихинском районе около семи утра 20 февраля. Один из автобусов двигался по улице Макаренко в направление улицы Уинская. На автомобильном кольце водитель не предоставил преимущество другому автобусу.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.