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Пермский школьник погиб в ДТП с двумя автобусамиСегодня в 09:58

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Еще два человека пострадали.

В Перми при столкновении двух автобусов погиб несовершеннолетний пассажир. Еще два человека доставлены в больницу с различными травмами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в Мотовилихинском районе около семи утра 20 февраля. Один из автобусов двигался по улице Макаренко в направление улицы Уинская. На автомобильном кольце водитель не предоставил преимущество другому автобусу.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

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