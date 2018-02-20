На стройке нового зоопарка Перми погиб слесарьСегодня в 13:18
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Ведется проверка.
В микрорайоне Нагорный города Перми вечером 19 февраля на стройплощадке нового зоопарка произошел несчастный случай со смертельным исходом. Следственное управление СКР по региону проводит проверку инцидента на факт наличия состава преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, погибший 54-летний мужчина был слесарем. По заказу субподрядной организации он занимался монтажом систем водоснабжения и водоотведения. Во время проведения работ на него обрушился грунт.
Новый зоопарк Перми раскинется, как предполагается, сможет принимать до 500 тысяч посетителей в год. Стоимость проекта более 1,8 миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком строительства является компания "РЖД-Строй".
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