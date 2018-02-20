Женщина погибла.

В Нижневартовске 31-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа перинатального центра. От полученных травм она скончалась на месте. ЧП произошло вечером 17 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Югре. Следователи проводят проверку.

По сообщениям очевидцев в городского паблике в соцсети "ВКонтакте", накануне женщина родила ребенка. А непосредственно перед гибелью она долго ходила по коридору и ругалась с мужем по телефону.