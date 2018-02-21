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Под Екатеринбургом горит пилорама20 февраля в 16:37

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Площадь пожара 1 000 "квадратов".

В промышленной зоне Верхней Салды горит пилорама. На месте работают девять пожарных расчетов. Огнем охвачены кровля и пиломатериалы в здани, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило 20 февраля в 12.40. В 14.01 огонь был локализован, в 16.00 тушение продолжалось. Площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, 12 работников пилорамы сами покинули горящее здание, информации о пострадавших нет. На месте пожара развернут оперативный штаб.

Для мониторинга состояния воздуха в район пожара направлены специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории.

Из-за задымления пожарные просят жителей ближайшего района не открывать окна и как можно меньше времени находиться на улице.

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