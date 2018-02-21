Ребенок умер на месте.

В селе Акши Иргизского района (Казахстан) от упавшей сосульки погиб 6-летний мальчик. Трагедия произошла еще 17 февраля, но известно о ней стало только сейчас.

По сведениям местного издания "Мой ГОРОД", ребенок играл возле водокачки. В какой-то момент с башни ему на голову обрушился кусок льда.

Малыш скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы, передает "Уралинформбюро".