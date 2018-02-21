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Пермяк шел 10 часов на лыжах через лес ради спасения друга20 февраля в 18:48

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Не было мобильной связи.

Житель Пермского края едва не погиб в лесу после аварии, случившейся во время поездки на снегоходе. Его товарищу пришлось 10 часов добираться на лыжах через лес до ближайшего населенного пункта за помощью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Прикамья, 17 февраля в 12.30 в диспетчерскую службу отделения санавиации Пермской краевой клинической больницы поступило сообщение, что в 100 километрах к северу от поселка Гайны в заброшенном доме находится охотник с черепно-мозговой травмой и обморожением ног. Мужчина не мог передвигаться сам, а мобильная связь отсутствовала. Чтобы вызвать спасателей, напарник пострадавшего добирался на лыжах до поселка Лель.

Несмотря на непогоду, к месту происшествия вылетела бригада спасателей на Ми-8. В обратном направлении вертолет взлетел уже на заходе солнца, и весь полет до Перми пилотам приходилось управлять воздушным судном практически вслепую, ориентируясь только на показания приборов.

Пострадавшего доставили в отделение реанимации. По словам главврача больницы Анатолия Касатова, на настоящий момент состояние мужчины стабильно, его жизни ничего не угрожает.

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