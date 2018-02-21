Лопнула труба.

В Екатеринбурге этой ночью без воды остались жители пяти домов на Уралмаше. У дома №35 на улице Ильича лопнула труба диаметром 150 миллиметров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Водоканала. Водой затопило несколько дворов. На место выехала бригада цеха по благоустройству и отключила подачу ресурса в 0.30 21 февраля.

В настоящее время специалисты предприятия устраняют последствия разлива воды и проводят необходимые ремонтные работы в колодце. После того, как эти мероприятия будут завершены, рабочие приступят к аварийно-восстановительным работам.

Все это время к "осушенным" домам будет организован подвоз воды автоцистернами.