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На Уралмаше из-за коммунальной аварии без воды остались 5 домовСегодня в 10:50

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Лопнула труба.

В Екатеринбурге этой ночью без воды остались жители пяти домов на Уралмаше. У дома №35 на улице Ильича лопнула труба диаметром 150 миллиметров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Водоканала. Водой затопило несколько дворов. На место выехала бригада цеха по благоустройству и отключила подачу ресурса в 0.30 21 февраля.

В настоящее время специалисты предприятия устраняют последствия разлива воды и проводят необходимые ремонтные работы в колодце. После того, как эти мероприятия будут завершены, рабочие приступят к аварийно-восстановительным работам.

Все это время к "осушенным" домам будет организован подвоз воды автоцистернами.

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