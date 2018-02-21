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Под Березовским в ДТП пострадал подростокСегодня в 10:44

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Водитель не уступила дорогу.

Под Березовским в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. Он и еще два человека госпитализированы.

Столкновение двух машин произошло поздним вечером 20 февраля на 18-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

35-летняя женщина за рулем Chery при выполнении разворота не уступила дорогу встречному грузовику под управлением 28-летнего водителя. Больше всего в аварии пострадала она и ее 16-летний пассажир. Оба получили тяжелые переломы, у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Водитель Foton отделался лишь ушибом кисти руки.

Отмечается, что стаж вождения нарушительницы всего год.

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