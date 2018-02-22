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В Екатеринбурге избили и ограбили помощника депутата ЗакСо21 февраля в 19:28

  • Текст

"Посреди белого дня".

В Екатеринбурге произошло нападение на Алексея Бабушкина, помощника депутата областного Заксобрания Евгения Зяблицева. Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В больнице Алексею Бабушкину наложили пять швов. У него диагностировано сотрясение мозга, - уточнил "Уралинформбюро" депутат.

По его словам, нападение произошло утром, когда Бабушкин выходил из дома. Преступники нанесли молодому человеку несколько ударов и похитили портфель с документами и ноутбуком. "Такого беспредела никогда еще не было. Да, угрозы поступали. Но чтобы так, посреди белого дня, ничего не боясь…", - добавил Евгений Зяблицев, уточнив, что расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

В УМВД России по Екатеринбургу поступление сообщения о нападении в микрорайоне Пионерский подтвердили, отметив, что полиция проводит проверку.

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