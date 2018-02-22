На югорской трассе.

В Интернете набирает популярность ролик, на котором запечатлено чудесное спасение нескольких автомобилистов, которых едва не раздавил самосвал. Грузовик выехал на встречку, и только реакция водителей легковушек позволила избежать трагедии. Большегруз улетел в кювет.

Авария произошла на трассе Нефтеюганск - Пыть-Ях 20 февраля. Ролик опубликован в паблике "Это Юганск, детка" во "ВКонтакте", передает "Уралиинформбюро".

Очевидцы утверждают, что водитель самосвала уснул за рулем. Серьезных травм в ДТП никто не получил.