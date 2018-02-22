На трамвайных путях.

В ночь на 22 февраля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП на трамвайных путях. Фотографии с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам свидетелей аварии, водитель ИЖ не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути, где врезался в ЗИЛ аварийной службы ТТУ. Легковушка получила значительные повреждения. У автомобиля оторвало крышу, разбито лобовое стекло и вывернуты колеса. "Видел это ДТП. Машина чуть ли не напополам сложилась. Колеса сложились, как у космолета", - написал один из пользователей паблика "Инцидент Екатеринбург".

Известно, что водители в ДТП не пострадали. В городском УГИБДД пообещали предоставить информацию позднее.