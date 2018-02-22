Из цыганского поселка.

Вечером 21 феврале в столице Урала произошла стычка между сотрудниками полиции и жителями цыганского поселка. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского УГИБДД, патруль ДПС заметил тонированный автомобиль Lada Priora. Инспекторы последовали за машиной, которая остановилась у одного из домов на улице Шекспира.

В ходе проверки к автомобилю подошли родственники нарушителя. Они потребовали не привлекать водителя к ответственности. Для безопасности инспекторов ДПС на место были вызваны дополнительные силы полиции.



Видео: Шандэр Свердловский/vk.com

На улицу Шекспира приехали около 10 машин правоохранительных органов. Очевидцы выкладывали в социальные сети видео с места события. По мнению местных, происходили "разборки". Однако инцидент закончился мирно.

Установлено, что Lada Priora управлял 26-летний мужчина. В отношении водителя возбуждены административные дела за управление автомобилем без ремня безопасности, тонировку и нарушение требований дорожных знаков.