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В Каменске-Уральском из окна 4 этажа выпал мальчикСегодня в 16:37

  • Текст

Ребенок погиб.

Шестилетний мальчик выпал из окна дома, расположенного рядом с площадью Горького в Каменске-Уральском. Трагедия случилась днем 22 февраля. Ребенок погиб на месте.

"По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, семья благополучная", - лаконично прокомментировали ситуацию "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

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