Произошел сбой.

Глобальный сбой произошел 22 февраля в работе социальной сети Facebook. Не функционирует не только сайт, но и мобильное приложение, передает "Уралинформбюро".

Об отсутствии доступа на портале Down Detector пишут пользователи из России, Литвы, Польши, Китая, Австралии и других стран. Также сообщается о сбое в работе Instagram.

В ноябре 2017 года подобные проблемы испытали пользователи WhatsApp. У части из них сообщения в мессенджере якобы отправлялись, но до адресата по факту не доходили. У других пользователей программа не видела соединения с Сетью.