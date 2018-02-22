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Россияне и жители других стран лишились FacebookСегодня в 16:21

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Произошел сбой.

Глобальный сбой произошел 22 февраля в работе социальной сети Facebook. Не функционирует не только сайт, но и мобильное приложение, передает "Уралинформбюро".

Об отсутствии доступа на портале Down Detector пишут пользователи из России, Литвы, Польши, Китая, Австралии и других стран. Также сообщается о сбое в работе Instagram.

В ноябре 2017 года подобные проблемы испытали пользователи WhatsApp. У части из них сообщения в мессенджере якобы отправлялись, но до адресата по факту не доходили. У других пользователей программа не видела соединения с Сетью.

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