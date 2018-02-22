Автомобиль вылетел в кювет.

Смертельное ДТП случилось 22 февраля в Сысертском ГО. На 6-м километре автодороги Абрамово-Аверино-Щелкун в 11.20 вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль Chevrolet Niva.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, управлявшая машиной 46-летняя женщина не учла погодные условия и не справилась с авто. Она погибла.

47-летний пассажир Chevrolet травм не получил.