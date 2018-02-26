Пожар унес жизни троих детей в Туринском районеСегодня в 07:57
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Возбуждено уголовное дело.
Трое детей погибли в пожаре, который случился утром 24 февраля 2018 года в селе Благовещенское Туринского района. Младшему из погибших не исполнилось и двух месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Огнем был охвачен частный дом на улице Кирова. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативных служб около 08.45.
Родители жертв и их старшая, 5-летняя, сестра сумели сами выбраться из горящего здания. Они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Семья, по имеющимся сведениям, являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Межрайонным следственным отделом СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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