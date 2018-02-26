×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пожар унес жизни троих детей в Туринском районеСегодня в 07:57

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

Трое детей погибли в пожаре, который случился утром 24 февраля 2018 года в селе Благовещенское Туринского района. Младшему из погибших не исполнилось и двух месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Огнем был охвачен частный дом на улице Кирова. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативных служб около 08.45.

Родители жертв и их старшая, 5-летняя, сестра сумели сами выбраться из горящего здания. Они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Семья, по имеющимся сведениям, являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Межрайонным следственным отделом СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×