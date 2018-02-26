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Легковушка влетела под фуру на свердловской трассе - погиб пассажирСегодня в 08:36

Фотография

Еще два человека получили травмы.

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП, случившемся 25 февраля на 219-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Около 13.35 там столкнулись KIA Rio и грузовик Iveco.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, легковушка ехала из Красноуфимска в уральскую столицу. Управлявшая ей женщина не учла погодные и дорожные условия и не справилась с машиной, которая в итоге выехала на встречную полосу – под колеса фуры.

На месте погиб пассажир KIA, сидевший на переднем сидении. Водитель корейского авто и 7-летний ребенок, перевозившийся сзади, были госпитализированы в больницу поселка Бисерть. Мужчина, управлявший Iveco не пострадал.

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