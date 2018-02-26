От анафилактического шока.

В одной из стоматологических клиник Караганды (Казахстан) после обезболивающей инъекции скончался годовалый ребенок из России. По данным портала Ekaraganda.kz, трагедия произошла 22 февраля.

Ребенку предстояло вылечить кариес восьми зубов. После внутривенного введения анестетика у малыша произошел анафилактический шок и остановилось сердце. Сотрудники стоматологии ввели пациенту адреналин и вызвали скорую. Несмотря на то, что врачам удалось запустить сердце ребенка, у него произошел отек легких и мозга. Вскоре малыш скончался. По словам знакомой пострадавшей семьи, перед уколом малышу не сделали пробу на аллергическую реакцию, хотя мать предупредила об аллергии на некоторые продукты.

Родители погибшего ребенка служат в Казахстане по контракту, передает "Уралинформбюро". Пострадавшие уже подали заявление в полицию.