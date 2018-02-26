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Екатеринбургских хоккеистов обокрали во время матчаСегодня в 10:12

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"Увели" кошельки и телефоны.

В Верхней Пышме во время матча обокрали игроков хоккейной команды мэрии Екатеринбурга. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предполагаемая воровка попала на запись камер видеонаблюдения. Женщина на видео - единственная, кто заходил в раздевалку во время игры.

"В дежурную часть территориального отдела внутренних дел сообщение о данном факте поступило в 17.15. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Сыщики опрашивают очевидцев и анализируют видео с камер наблюдения. Устанавливают личность гражданки. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Также будет дана оценка и службе безопасности предприятия, где произошло это ЧП, поскольку в служебном помещении посторонних не должно быть априори", – рассказал полковник.

Ограбление произошло во время матча команды мэрии с "Металлургом" за Кубок Пышмы. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. Спортсмены лишились своих кошельков и смартфонов.

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