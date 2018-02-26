На улице Сыромолотова лопнула труба.

Утром 26 февраля екатеринбургские коммунальщики устранили аварию на Сыромолотова, 19, где в минувшую субботу лопнула труба диаметром 60 миллиметров.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", вечером 24 февраля рабочие предприятия локализовали утечку. Восстановительные работы продолжались все выходные, на это время было снижено давление в сети. К домам, где из-за большого разбора ресурса случались перебои, автоцистерны подвозили питьевую воду.

"Сейчас система заполняется водой. В течение трех часов все ограничения по холодному водоснабжению будут устранены", - добавили в компании.