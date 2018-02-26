В Екатеринбурге коммунальщики больше суток устраняли аварию на ЖБИСегодня в 11:44
- Текст
На улице Сыромолотова лопнула труба.
Утром 26 февраля екатеринбургские коммунальщики устранили аварию на Сыромолотова, 19, где в минувшую субботу лопнула труба диаметром 60 миллиметров.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", вечером 24 февраля рабочие предприятия локализовали утечку. Восстановительные работы продолжались все выходные, на это время было снижено давление в сети. К домам, где из-за большого разбора ресурса случались перебои, автоцистерны подвозили питьевую воду.
"Сейчас система заполняется водой. В течение трех часов все ограничения по холодному водоснабжению будут устранены", - добавили в компании.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
Российским регионам устроят "разбор полетов" по уборке снега
Летом.Сегодня в 19:36
Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над пермскими стариками
В приюте "Мария".Сегодня в 19:16
В Екатеринбурге на площади тысяча "квадратов" горит ангар
Ранг пожара повышен.Сегодня в 18:57
Житель Пскова расстрелял таксиста и замерз в лесу
Спасаясь от полицейских.Сегодня в 18:43
Вынесены приговоры в деле о взятках ректору челябинского вуза
Заплатят крупные штрафы.Сегодня в 18:34
Человечество победит алкоголизм через тысячу лет
Благодаря генной мутации.Сегодня в 18:33
Роскомнадзор разблокировал страницы сайта Алексея Навального
Когда исчез скандальный ролик.Сегодня в 18:14
Сходом 14 вагонов товарняка в Прикамье заинтересовались следователи
Инициирована проверка.Сегодня в 18:06
Коллекторов ограничат в способах общения с должниками
Законопроект готов.Сегодня в 17:45
Песков рассказал о предвыборной программе Путина
В послании Федеральному Собранию.Сегодня в 17:19
В Кургане арестовали главу УФНС
По обвинению в растрате.Сегодня в 17:14
Угрожавшая сопернице супруга Аршавина ушла от уголовного преследования
Но "жертва" еще может отыграться в суде.Сегодня в 17:09
Пьяная омичанка забила глухонемого соседа мясорубкой
Заступившись за своего мужчину.Сегодня в 16:37
Екатеринбург завалит снегом
А на север области придут морозы.Сегодня в 16:29
Екатеринбуржцы увидят лучшие итальянские фильмы
На экранах "Салюта".
Главные новости
- Сегодня в 16:37Екатеринбург завалит снегом
- Сегодня в 16:20Свердловчане ждут Владимира Путина в начале марта
- Сегодня в 13:17Прокуратура даст оценку "водным процедурам" за деньги асбестовцев
- Сегодня в 11:41Новая реальность для Тайсона и советы от Цзю: легенды бокса побывали в Екатеринбурге
- Сегодня в 08:46Российским дольщикам разрешили не ждать 9 месяцев
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.