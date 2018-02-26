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В Италии из-за непогоды закрыли школы и детские садыСегодня в 10:53

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Страну накрыло снегопадом.

В Риме из-за снегопада закрыли школы и детские сады. Такое решение приняла городская мэрия. Также, опасаясь возможной гололедицы, власти сократили число автобусных маршрутов.

#snowinginrome #snow #rome Roma

Публикация от Simona Burattini (@burattinisenzafili) Фев 25, 2018 в 9:22 PST

В минувшие выходные циклон принес в Италию низкие температуры и обильный снег, передает "Уралинформбюро". В некоторых областях – Марке, Эмилии-Романье, Молизе и Тоскане – из-за непогоды объявили желтый уровень опасности.

По данным местных метеорологов, столбики термометров в столице Италии показывают около нуля градусов. При этом в ряде регионов страны в начале недели ожидается до минус 10 градусов.

Buona neve a tutti! #rome #snow#6am #whitesnow #snowingrightnow☃❄

Публикация от Milena Cirulli (@mi.le.na.c) Фев 25, 2018 в 9:18 PST

Стоит отметить, что от непогоды также пострадали футбольные фанаты. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) перенесли из-за выпавшего снега.

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