Страну накрыло снегопадом.

В Риме из-за снегопада закрыли школы и детские сады. Такое решение приняла городская мэрия. Также, опасаясь возможной гололедицы, власти сократили число автобусных маршрутов.

В минувшие выходные циклон принес в Италию низкие температуры и обильный снег, передает "Уралинформбюро". В некоторых областях – Марке, Эмилии-Романье, Молизе и Тоскане – из-за непогоды объявили желтый уровень опасности.

По данным местных метеорологов, столбики термометров в столице Италии показывают около нуля градусов. При этом в ряде регионов страны в начале недели ожидается до минус 10 градусов.

Стоит отметить, что от непогоды также пострадали футбольные фанаты. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между туринским "Ювентусом" и "Аталантой" (Бергамо) перенесли из-за выпавшего снега.