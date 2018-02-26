После столкновения с легковушкой.

На 571 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск фура Freightliner протаранила придорожное кафе. Инцидент произошел в 7.30 утра 25 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в нефтеюганском райотделе ГИБДД.

По предварительным данным, 47-летний водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутно движущуюся Kia Cerato. В момент столкновения легковушка поворачивала налево со включенным "поворотником".

После аварии водитель большегруза протаранил здание придорожного кафе "Кемпинг". В ДТП никто не пострадал.