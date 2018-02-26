Хозяйка госпитализирована с инфарктом.

В 07.25 26 февраля в одном из частных домов поселка Московский под Екатеринбургом взорвался газовый баллон. Последующий за взрывом пожар уничтожил деревянное строение, сообщил "Уралинформбюро" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и представители районной администрации.

В сгоревшем доме жила семья из четырех человек: пожилая женщина с дочерью и двумя внучками. К моменту взрыва дома находились дети и их бабушка. Одна из девочек услышала, что 50-литровый газовый баллон издает шипение и позвонила маме. Женщина велела близким немедленно покинуть дом. Как только домочадцы оказались на улице, прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. Пожилой женщине стало плохо. Она госпитализирована с предварительным диагнозом "инфаркт".

По данному факту полиция Верхней Пышмы проводит проверку.