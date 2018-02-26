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Авария на СвЖД сбила с пути семь поездовСегодня в 13:35

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Составы пускают по одному пути.

Вечером 25 февраля на станции Чайковская в Пермском крае сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, пострадавших нет. Для ликвидации последствий ЧП задействованы восстановительные поезда станций Верещагино, Пермь-Сортировочная и Екатеринбург-Сортировочный.

"25 февраля 2018 года в 23.19 по московскому времени было открыто движение на станции Чайковская по одному пути, поезда пропускаются в обоих направлениях", - добавили в компании.

Из-за сходов вагонов из графика выбились шесть поездов: №353 Пермь – Адлер, №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, №37 Томск – Москва, №145 Челябинск – Санкт-Петербург, №68 Москва – Абакан, №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург.

Электричка №6009 Пермь-2 – Верещагино проследовала только до станции Шабуничи. Пассажиров к месту назначения доставили автотранспортом.

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