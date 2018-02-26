У него не было прав.

В Душанбе задержали 25-летнего местного жителя, насмерть сбившего на пешеходном переходе двух детей.

Авария произошла 22 февраля: молодой человек, ехавший за рулем Audi, не справился с управлением и наехал на брата и сестру 10 и 11 лет. После этого водитель скрылся с места происшествия, передает "Уралинформбюро".

Детей сразу же повезли в больницу, однако по пути школьники скончались от травм, сообщает Sputnik.

Сотрудники городского МВД задержали вероятного злоумышленника. Как выяснилось, у него не было водительских прав, а страшную аварию он устроил на машине с чужими госномерами.

Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За гибель детей и отсутствие водительского удостоверения лихачу может грозить 10-15 лет тюрьмы.