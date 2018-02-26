Отец в больнице.

В челябинском поселке Арчаглы-Аят в частном доме обнаружены тела местной жительницы и ее 2-летнего сына. Признаки криминальной смерти на трупах не найдены.

В доме находился также глава семьи, его госпитализировали с признаками отравления угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной смерти женщины и ребенка стало отравление угарным газом из-за неисправной вытяжки в дымоходе. Следователи проводят проверку.