Затопило кипятком.

В Каменске-Уральском в теплотрассе погибли трое бездомных. ЧП произошло 24 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

"По предварительным данным, они могли случайно задеть спусковой клапан с кипятком. По данному факту проводится проверка. Тела направлены на вскрытие. Криминала тут нет", – сообщил собеседник агентства.

По данным местного издания ku66.ru, изначально не теплотрассе находилось пять человек. Они распивали алкоголь. Двое ушли в магазин, а вернувшись, увидели, как из коллектора валит густой белый пар. Трое собутыльников буквально сварились заживо. Среди погибших двое мужчин 59 и 40 лет и 41-летняя женщина.