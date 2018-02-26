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В Екатеринбурге на площади тысяча "квадратов" горит ангарСегодня в 19:16

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Ранг пожара повышен.

Крупный пожар произошел вечером 26 февраля 2018 года на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По словам очевидцев, горит здание, расположенное за заводом "Пепси".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ангар загорелся на территории промышленной площадки. Предварительная площадь возгорания – тысяча квадратных метров. На месте работают 17 единиц пожарной техники и около 60 человек личного состава.

"Принимаются все меры к недопущению распространения огня. Информации о пострадавших пока не поступало. Производится тушение", - уточнили в ведомстве.

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