Из числа людей.

Около часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание в ангаре, расположенном в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Здание вблизи проспекта Космонавтов, как ранее сообщало "Уралинформбюро", вспыхнуло 26 февраля около 18.00.

По предварительной оценке, площадь возгорания составляла порядка 1 000 квадратных метров, однако позже в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что она была вдвое меньше.

В тушении пожара были задействованы 57 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Внутри ангара были обнаружены поврежденные огнем 2 легковых автомобиля, грузовик, автокран и трактор. Из-за высокой температуры частично обрушились металлические конструкции здания.

Из числа людей погибших и пострадавших нет. Устанавливается причина ЧП.



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