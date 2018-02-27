Крупный пожар в промзоне Екатеринбурга обошелся без пострадавшихСегодня в 08:04
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Из числа людей.
Около часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание в ангаре, расположенном в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Здание вблизи проспекта Космонавтов, как ранее сообщало "Уралинформбюро", вспыхнуло 26 февраля около 18.00.
По предварительной оценке, площадь возгорания составляла порядка 1 000 квадратных метров, однако позже в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что она была вдвое меньше.
В тушении пожара были задействованы 57 человек и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Внутри ангара были обнаружены поврежденные огнем 2 легковых автомобиля, грузовик, автокран и трактор. Из-за высокой температуры частично обрушились металлические конструкции здания.
Из числа людей погибших и пострадавших нет. Устанавливается причина ЧП.
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