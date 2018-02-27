Пожар в общежитии Чусового унес жизни 6 человекСегодня в 08:44
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Трое из них – дети.
Шесть человек, включая троих детей, погибли в пожаре, случившемся в ночь на 27 февраля в городе Чусовой. Горело общежитие на улице 50 лет ВЛКСМ.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в результате возгорания погибли женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних. Четверо жильцов дома госпитализированы.
При осмотре тел на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Устанавливаются причины возгорания и гибели людей.
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