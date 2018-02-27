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Потомок германских кайзеров выпал с террасы отеля и разбился насмертьСегодня в 09:08

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После освобождения из тюрьмы.

Принц Карлос фон Гогенцоллерн погиб, выпав с крыши террасы, расположенной на 21-м этаже люксового отеля Intercontinental во Франкфурте. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

39-летний аристократ, по данным издания, скончался 25 февраля. Двумя днями ранее он вышел из тюрьмы, где с 2014 года отбывал срок за мошенничество.

Полиция исключает вариант несчастного случая, передает "Уралинформбюро".

Гогенцоллерны – династия швабского происхождения. Многие ее представители правили Германией – например, кайзеры Вильгельм I и Вильгельм II, император Фридрих II Великий.

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