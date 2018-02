Обошлось без жертв.

Аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити совершил Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines Flight, направлявшийся в Лос-Анджелес. Через несколько минут после взлета из авиагавани столицы штата Юта у самолета загорелся правый двигатель, сообщает ABC News.

Инцидент произошел 26 февраля. На борту находились 110 человек и 5 членов экипажа. Через полчаса после взлета самолет успешно приземлился. "Мы молились, держались за руки, и они вернули нас на землю", - прокомментировала инцидент одна из пассажирок.

Пассажиры были доставлены до места назначения на другом судне в этот же день, передает "Уралинформбюро".

A Southwest Airlines flight had to turn around and make an emergency landing shortly after takeoff due to an engine malfunction, according to an airport spokesperson. https://t.co/Pya5sEBEzE pic.twitter.com/3BXsdpmZlf