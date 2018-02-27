Доехал до ближайшего столба.

В Нижневартовске мужчина, не дождавшись водителя маршрутного такси, угнал общественный транспорт. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Об угоне автомобиля "Луидор" в дежурную часть сообщил директор одного из транспортных предприятий города. Водитель маршрутного такси припарковал автомобиль на улице Индустриальной, ключи зажигания он оставил в замке. Через 15 минут машины на месте не оказалось.

Как выяснилось, 38-летний житель Омска, работающий вахтовиком, хотел поехать на маршрутке домой. Ранее вечером он выпивал с друзьями. Но долгое ожидание утомило мужчину, и он решил сам сесть на место водителя. Далеко уехать он не смог, на соседней улице омич не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.