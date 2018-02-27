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В Прикамье скончалась беременная женщинаСегодня в 12:46

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У нее осталось трое детей.

В Добрянке на девятом месяце беременности умерла женщина. Трагедия случилась 22 февраля: она упала в подъезде дома и скоропостижно скончалась.

Информацию "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. По данному факту следователи проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, к женщине вызывали скорую. "Врачи приехали на место через 10 минут, но женщина уже была мертва. Ребенок погиб внутриутробно. Специалисты предполагают, что предотвратить смерть было невозможно. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщил собеседник агентства в ведомстве.

Как пишут в соцсетях близкие умершей, ей было 36 лет, у нее осталось трое детей. На следующий день после ее смерти скончался и пожилой отец женщины.

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