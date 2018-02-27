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Тело преподавателя Высшей школы экономики нашли в шкафуСегодня в 13:47

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"Между пиджаком и брюками".

В Москве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти директора по общему образованию Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергея Калашникова. Тело 51-летнего мужчины обнаружили коллеги в шкафу его рабочего кабинета "между пиджаком и брюками", пишет Lenta.ru.

Трагедия произошла 26 февраля. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.

На официальном сайте университета опубликован некролог. Из него следует, что Сергей Калашников занимался исследованиями и преподавал в Институте образования НИУ ВШЭ, а в течение прошедшего года отвечал за сотрудничество со школами в рамках Университетского образовательного округа, передает "Уралинформбюро".

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