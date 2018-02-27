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Три человека сгорели в страшном ДТП на трассе М5 "Урал" (ВИДЕО)Сегодня в 16:33

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Столкнулись две фуры.

27 февраля около 14.00 на 1500-м километре трассы М5 "Урал" после столкновения загорелись две фуры. Пожарные около часа ликвидировали последствия происшествия. Движение по автодороге было временно приостановлено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, в аварии погибли три человека. Об этом сообщается в блоге начальника регионального УГИБДД МВД. На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются.


Видео: gtrk.tv


Видео: vk.com/tmzhp

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