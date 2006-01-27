Принятые властью меры не помогли.

Установившийся в Европе буквально убийственный холод к настоящему моменту стал причиной гибели 10 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Например, на Лазурном берегу во Франции снегопад продолжался 6 часов. По всей стране в рамках плана "Мороз" на время погодного катаклизма бездомным предоставляется жилье. Но, несмотря на принятые меры, жертвами холода во Французской Республике стали три человека.

Еще четверо погибших найдено в Польше и трое — в Литве, передает "Уралинформбюро".

В Великобритании все службы приведены в состояние боевой готовности, здесь объявлено о "янтарном" уровне тревоги. Это значит, что установившаяся погода может быть опасной для жизни. Стихия буквально парализовала сообщение транспорта в стране. Так, по данным "Интерфакса", только авиакомпания British Airways заявила об отмене 68 рейсов из аэропортов Хитроу и Гатвик. Кроме авиаперевозок, под ударом оказалось автомобильное движение — из-за массовых аварий перекрывают дороги.

Похожая ситуация наблюдается еще в ряде государств. В Риме множество людей не могут покинуть остановившиеся из-за снега на путях поезда. При этом в Альпах зафиксировано похолодание до -20 градусов, а на пике Монблан — до -35. Снегопады накрыли даже южную Италию, где вершина Везувия оказалась полностью укрыта снежной шапкой.

Тем не менее, метеорологи отмечают, что ситуация с резким похолоданием перед приближающейся весной в Европе не является чем-то из ряда вон выходящим.