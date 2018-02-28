Разбилась, катаясь на "ватрушке".

На горнолыжном курорте Нуртау в Восточно-Казахстанской области насмерть разбилась девушка. Трагедия произошла 27 февраля во время катания на тюбинге по горнолыжному склону, сообщила на своей странице в Instagram администрация лыжной базы.

Девушка с друзьями и сопровождающими отдыхала в беседке. Несмотря на предупреждения сотрудников канатной дороги, запрещающие знаки и указатели, компания поднялась на горнолыжный склон и стала кататься оттуда на тюбингах. Администрация Нуртау подчеркивает, что для надувных "ватрушек" на курорте предусмотрена специальная трасса.

На горе к пострадавшей девушке сразу вызвали дежурно медика. Но меры экстренной реанимации не дали результата.

Курорт временно приостановил работу, передает "Уралинформбюро". Проводятся проверки.