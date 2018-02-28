×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На горнолыжном курорте в Казахстане погибла девушка-подростокСегодня в 10:19

  • Текст

Разбилась, катаясь на "ватрушке".

На горнолыжном курорте Нуртау в Восточно-Казахстанской области насмерть разбилась девушка. Трагедия произошла 27 февраля во время катания на тюбинге по горнолыжному склону, сообщила на своей странице в Instagram администрация лыжной базы.

Сегодня, 27 февраля, девушка погибла, упав со стьюба на горнолыжной трассе. Коллектив Нуртау выражает искренние соболезнования родным и близким. Подростки отдыхали в беседке, с ними были сопровождающие. К сожалению, несмотря на предупреждения сотрудников канатной дороги, указатели и запрещающие знаки, ребята поднялись на горнолыжный склон со стьюбом, что категорически запрещено (для тьюбинга на площадке обустроена специальная трасса). Несчастный случай произошел на горе, незамедлительно была обеспечена транспортировка на специальных носилках, вызвали дежурного медика. К сожалению, меры экстренной реанимации не дали результата и помочь было уже невозможно. Сейчас на курорте проводятся следственные мероприятия. Еще раз выражаем глубокие соболезнования. Команда Нуртау

Публикация от Курорт-отель Нуртау 🌲 24/365 (@nurtau.vko) Фев 27, 2018 в 2:24 PST

Девушка с друзьями и сопровождающими отдыхала в беседке. Несмотря на предупреждения сотрудников канатной дороги, запрещающие знаки и указатели, компания поднялась на горнолыжный склон и стала кататься оттуда на тюбингах. Администрация Нуртау подчеркивает, что для надувных "ватрушек" на курорте предусмотрена специальная трасса.

На горе к пострадавшей девушке сразу вызвали дежурно медика. Но меры экстренной реанимации не дали результата.

Курорт временно приостановил работу, передает "Уралинформбюро". Проводятся проверки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×